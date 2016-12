Cineweekend per tutti i gusti

di Lucio PellegriniCon Luciana Littizzetto , Rocco Papaleo, Pietro Castellitto.Cosa succede in una quieta famiglia borghese se si scopre che il giovane figlio si guadagna da vivere grazie alle ragguardevoli dimensioni dei suoi..doni naturali e in breve ha piu' popolarita' di un Rocco Siffredi qualsiasi? Equivoci, risate, garbati doppi sensi permettono a due star del cabaret e della tv di mettersi in mostra duettando persino in un amplesso ben poco erotico e molto divertente.di Sebastian BorenszteinCon Ricardo Darin, Huang Sheng Huang, Muriel Santa Ana.Il burbero Roberto, solitario proprietario di un negozio di ferramenta Buenos Aires, vive un'esistenza meticolosa e senza sorprese finche' un taxi in corsa gli scaraventa proprio davanti alla vetrina un ragazzetto cinese che non parla una parola di spagnolo. Sul braccio porta tatuato un indirizzo ma nessuno sembra saperlo aiutare, neppure l'ambasciata cinese che lo affida alla tutela di Roberto finche' non si schiarira' il mistero. Giorno dopo giorno, contrariamente a ogni previsione, l'uomo si affeziona al ragazzo e ne scopre il paradossale destino, quasi una moderna e incredibile fiaba.di Luc BessonCon Michelle Yeoh e David Thewlis.La vera storia della 'donna coraggio' di Birmania, San Suu Kyi, paladina della libertà del suo popolo e costretta in un carcere a cielo aperto (il ristretto spazio di casa sua) per una condanna piu' volte contestata e che solo di recente e' potuta tornare all'attivita' politica. Insignita del Premio Nobel per la pace e della medaglia del Congresso degli Stati Uniti, San Suu Kyi rivive in questo appassionato ritratto che dà spazio più alla dimensione umana ed emotiva che al dibattito politico per cui la grande leader birmana ha speso la vita.di Mark Neveldine e Bryan TaylorCon Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds, Violante Placido , Christopher Lambert.Proseguono le avventure del giustiziere ''infiammato'' che un po' è cavaliere errante e un po' ribaldo a cavallo della legge. In sella sulla sua motocicletta, questo moderno ''uomo fiamma'' raddrizza torti e combina ribalderie in perfetta amoralita', ove non si tratti del suo personale codice d'onore. Con perfino il tempo per qualche cedimento sentimentale.di James McTeigueCon John Cusack e Luke Evans.Che cosa accade a New York, nel tardo ottocento, se un maniaco con la vocazione degli omicidi ad effetto si ispira per le sue efferatezze ai racconti del terrore di un celebre scrittore, Edgar Alla Poe? Che la polizia, non riuscendo a venire a capo del mistero si rivolge all'uomo che detiene il segreto dei misteri. Novello Sherlock Holmes suo malgrado, è proprio l'autore de 'Il pozzo e il pendolo' a dover sciogliere l'enigma del serial killer dei suoi tempi, degno rivale di Jack the Ripper. Quasi tutte le storie piu' famose del maestro della Rue Morgue tornano d'attualita' e la paura corre nelle stradedi Muriel e Deplhine CoulinCon Louise Grinberg e Juliette Darche.Pensieri e parole di un gruppo di ragazze che vivono in lieta compagnia l'attesa per il primo figlio. Tutto comincia quando Camille, adolescente liceale di Bretagna si scopre incinta ancora minorenne e decide di tenere il bambino contro il parere di tutti e senza nemmeno il supporto del legittimo padre. Le sue compagne di scuola decidono una singolare forma di solidarietà, restando a loro volta incinte e condividendo il tempo della gravidanza. ''Non si può nulla contro una ragazza che sogna'', dice una battuta del film diventata celebre. E il sorriso ha la meglio anche sulle oggettive difficoltà della vita.