Violante Placido, action-woman per Cage

Dopo "The American" con George Clooney, per Violante Placido arriva la consacrazione a Hollywood con "Ghost Rider 3D" al fianco di Nicolas Cage. Nel film, che sbarca nelle sale venerdì 23 marzo, l'attrice italiana interpreta Nadya, una madre capace di sparare e menar le mani per difendere il figlio adolescente. "Sono un'attrice molto fisica. La cosa più pericolosa che ho fatto sul set è stata quella di uscire da un camion in velocità", dice.

L'action-fantasy (secondo capitolo della saga ispirata al fumetto Marvel) firmato da Mark Neveldine e Brian Taylor con nel cast anche Idris Elba, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, vede il ritorno sugli schermi cinematografici di Johnny Blaze (Cage), il motociclista dal teschio in fiamme che si è venduto l'anima al diavolo per salvare il padre e che ora è un dannato famelico della cattiveria degli altri.



Mentre la Placido è la madre di un ragazzino che si allea con Blaze quando il figlio viene rapito dall'emissario del diavolo in persona, ovvero Carrigan (Whitworth) e dai suoi uomini. Una star italiana con così tante lunghe scene in un blockbuster hollywoodiano non si era mai vista.



"Lavorare con Cage - spiega - mi ha intimidita, lui è un mix di nevrosi e fragilità. E' molto concentrato sul set a differenza di Clooney che prima di una scena è capace anche di raccontare una barzelletta". Nel film è una vera action woman: "Ho dovuto sottopormi a un lungo training prima di partecipare alle scene di azione. In una vengo addirittura catapultata fuori dal finestrino di un camion attaccata a un cavo".



Ma Violante confessa anche un lato fragile: "Quando facevo le gare a cavallo ero fredda, anche troppo. Solo dopo ho scoperto di essere molto emotiva. Per un periodo ho sofferto anche di attacchi di panico e mi sono curata con l'analisi dei sogni e con la meditazione guidata".