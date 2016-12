Madonna tra sesso fetish e orge

foto Da video Correlati UOMINI COI TACCHI E LACRIME

VIDEO A TUTTO SESSO 09:17 - Dopo aver divertito con "Give Me All Your Luvin" come ragazza pon pon ecco che Madonna torna al sesso. Un po' "Vogue", "Like a Prayer", "Express Yourself" ed "Erotica" ecco le immagini in bianco e nero del nuovo video "Girl Gone Wild". Nessuna ragazza in vista ma solo uomini (i ballerini Kazaky) con i tacchi, simulazione di orge, baci gay, un modello con la corona di spine e il pianto di sangue finale che farà discutere. - Dopo aver divertito con "" come ragazza pon pon ecco chetorna al. Un po' "Vogue", "Like a Prayer", "Express Yourself" ed "Erotica" ecco le immagini in bianco e nero del nuovo video "". Nessuna ragazza in vista ma solo uomini (i ballerini Kazaky) con i tacchi, simulazione di orge, baci gay, un modello con la corona di spine e il pianto di sangue finale che farà discutere.

I fotografi di moda Mert Alas e Marcus Piggott hanno diretto l'artista 53enne per questo video totalmente in bianco e nero. Con la regina del pop i ballerini ucraini Kazaky, diretti dal coreografo Oleg Zhezhel. Diventati popolari grazie a YouTube hanno come marchio di fabbrica la fusione degli elementi maschili e femminili trasportati nella danza.



Intanto cresce l'attesa per il live di Madonna con tappe già sold out ad Amsterdam, Berlino, Abu Dhabi, Istanbul, New York e Los Angeles. Tappa in Italia a Milano (Stadio San Siro 14 giugno) e Firenze (Stadio Franchi 16 giugno). Ora i fan italiani hanno una terza occasione di vedere Madonna dal vivo in concerto, grazie alla nuova data allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno.



Il World Tour 2012 di Madonna, in partenza il 29 maggio, farà tappa in 26 città europee prima di sbarcare in Nord America ad agosto. Sono inoltre previsti concerti in America del Sud e in Australia, dove non esibisce da 20 anni.



Il nuovo album di Madonna "MDNA" sarà pubblicato in tutto il mondo il 26 marzo.



PREZZI DEI BIGLIETTI PER LA DATA DI ROMA: Tribuna Monte Mario Centrale 150 euro + prevendita Tribuna Monte Mario Laterale 90 euro + prevendita Tribuna Tevere Numerata 90 euro + prevendita Prato A 80 euro + prevendita Prato B 70 euro + prevendita Distinti Nord Ovest Numerati 65 euro + prevendita Curva Nord Numerata 45 euro + prevendita. Infoline 02 53006501 www.livenation.it)