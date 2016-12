Oscar, "The Artist" il super favorito della vigilia

foto Ufficio stampa Correlati CHI VINCERA' COME MIGLIOR FILM? VOTA!

"HUGO" FAVOLA PER SOGNATORI

"THE ARTIST", FILM MUTO DI SUCCESSO 08:52 - E' tutto pronto per la cerimonia di consegna dei Premi Oscar che si terrà il 26 febbraio al Kodak Theatre di Los Angeles. Mattatori sono il film di Scorsese "The Artist", con 10. Gli scommettitori ma anche i critici esperti puntano sull'exploit di "The Artist", il film muto in bianco e nero che ha conquistato il cuore dell'Academy. - E' tutto pronto per la cerimonia di consegna dei Premi Oscar che si terrà il 26 febbraio al Kodak Theatre di Los Angeles. Mattatori sono il film di Scorsese "Hugo" , con 11 nomination, e", con 10. Gli scommettitori ma anche i critici esperti puntano sull'exploit di "The Artist", il film muto in bianco e nero che ha conquistato il cuore dell'Academy.

"The Artist" favorito come miglior film

Il film in bianco e nero diretto da Michel Hazanavicius è il grande favorito per la conquista dell'Oscar di miglior film almeno per il bookmaker britannico Stanleybet, che lo dà a 1.06 e in vantaggio su "Paradiso Amaro" (a 9.00) e "Hugo Cabret" di Scorsese, a 17.00, che però supera The Artist per nomination: 11 a 10. Stesso parere da Agipronews che punta sempre su "The Artist" come vincitore categoria miglior film (1,05), attore (1,67) e regia (1,13). Mentre, sempre per Agipronews, "Hugo Cabret" di Scorsese darebbe quasi sicuramente il terzo Oscar a Dante Ferretti, assieme alla moglie Francesca Lo Schiavo; 1,30 sulla lavagna di Iziplay. Tornando a Stanleybet, "The Help" di Tate Taylor, è invece bancato a 15.00. "War Horse" di Spielberg quotato a 26.00. Minori probabilità di vittoria per "Midnight in Paris" e "Moneyball- L'arte di vincere", entrambi quotati a 40.00. La commedia drammatica "Extremely Loud & Incredibly Close" diretta da Stephen Daldry è invece data a 50.00. Stessa quota per il già vincitore della Palma d'Oro a Cannes "The Tree of Life" di Terrence Malik.



Miglior regia: si punta sempre su "The Artist"

Giochi fatti, secondo Stanleybet, anche per la miglior regia: Michel Hazanavicius è in lavagna a 1.17; Martin Scorsese a 3.00; Alexander Payne ("Paradiso amaro") segue a 10.00, Woody Allen con "Midnight in Paris" è a 21.00 e Terrence Malik con il suo "The Tree of Life" a 25.00.



Miglior attore Jean Dujardin meglio di George Clooney

Per la categoria miglior attore Jean Dujardin, protagonista di "The Artist", è dato a 1.80 che ha la meglio su George Clooney, la cui premiazione (dopo quella ai Golden Globe) per "Paradiso amaro" è quotata a 1.90. La statuetta d'oro a Brad Pitt, per la sua interpretazione in "Moneyball", è quotata a 17.00. Poche probabilità, invece, che Gary Oldman ("La Talpa") e Demian Bichir ("A Better Life") salgano sul palco a ritirare il premio; questi ultimi sono quotati rispettivamente a 23.00 e 40.00.



Miglior attrice Viola Davis ("The Help") che batte Meryl Streep

Pochi dubbi per la miglior attrice. Viola Davis, star di "The Help", è bancata a 1.70, seguita a breve, 1.90, da Meryl Streep ("The Iron Lady"). Minori chance per Michelle Williams per la sua interpretazione nei panni della diva per eccellenza Marilyn Monroe nel film "My week with Marilyn"; la sua vittoria è data a 11.00. Completano le nomination Glenn Close offerta a 23.00 ("Albert Nobbs") e Rooney Mara quotata a 25.00 ("Millennium: uomini che odiano le donne").