Luca Carboni romantico disegna le donne

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA 11:15 - Luca Carboni lancia in anteprima nello Speciale Musica di Video Mediaset il nuovo video "Per tutto il tempo". I disegni che compaiono sono stati creati dal cantautore stesso: "E' un video molto speciale per me in cui si sposano disegni ed immagini. Ho voluto catturare col semplice disegno vari aspetti della figura femminile, a tratti con dolcezza e romanticismo, a tratti con ironia, su straordinarie immagini". - Luca Carboni lancia in anteprima nello Speciale Musica di Video Mediaset il nuovo video "Per tutto il tempo". I disegni che compaiono sono stati creati dal cantautore stesso: "E' un video molto speciale per me in cui si sposano disegni ed immagini. Ho voluto catturare col semplice disegno vari aspetti della figura femminile, a tratti con dolcezza e romanticismo, a tratti con ironia, su straordinarie immagini".

"Le immagini sono state girate, nei suoi viaggi, da Giuseppe La Spada, digital artist e fotografo siciliano che vive ed opera a Milano e che vanta, tra l'altro, collaborazioni con artisti del calibro di Sakamoto. L’idea nasce proprio vedendo alcune straordinarie foto ed immagini di Giuseppe, immaginandole come ideale scenario del racconto della canzone ‘Per Tutto il Tempo’, per il senso di infinito e di eterno che emanavano. Di lì a poco ha preso forma l'idea di contaminarle col mio disegno minimale per tracciare fisicamente un percorso, una storia".



"Senza titolo" è il decimo album di inediti di Luca Carboni (l’undicesimo in studio) a 5 anni dall’ultimo disco di inediti, “...Le Band Si Sciolgono” (2006), e a 2 anni di distanza dalla pubblicazione di “Musiche Ribelli” (2009), l’omaggio ai grandi cantautori italiani degli anni 70.