Channing Tatum torna a fare lo spogliarellista

Channing Tatum sarà il protagonista di "Magic Mike", nelle sale americane a giugno con lui, nel cast, Matthew McConaughey e Alex Pettyfer. Scene di strip a parte, Channing apparirà anche in un nudo frontale. "Che vi devo dire, - rivela a Max - non c'è quasi niente che mi imbarazzi, certo non un nudo". Infatti Channing è un ex modello che per tirar su due soldi ("e sentirmi fuori di testa"), si esibiva come spogliarellista in un locale di Tampa, Florida.

"E poi io non vedevo l’ora di parlare di quel periodo che è stato davvero spassosissimo. Finalmente posso farlo. Spero di fare per il mondo degli stripper quello che Boogie Nights ha rappresentato per gli anni d’oro della Porn Valley". La notizia era già circolata nel 2009, quando US.com aveva messo online un video di Chan Crawford (nome d’arte di Tatum) nei panni di un ballerino sensuale e scatenatissimo. Era il 1999 e l'attore si esibiva in una coreografia stile Backstreet Boys rimanendo poi come mamma l'ha fatto. "I miei manager mi hanno sempre costretto a tenere la bocca chiusa su quella storia, per me la diffusione del video è stata quasi una liberazione". Non che ci sia niente di male a denudarsi per soldi, "e neanche niente di cui essere orgogliosi, ma è una parte della mia vita - spiega - e io non ho niente da nascondere".



Tra i prossimi film in uscita il thriller "Knockout - Resa dei conti" di Soderbergh con Ewan McGregor, Antonio Banderas e Michael Fassbender, fino a "The Vow" (entrambi escono a marzo).