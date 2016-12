Vasco Rossi 60 anni di vita spericolata

A Zocca, il paese dell'Appennino modenese dove Vasco è nato e dove vive, è previsto un grande ritrovo di fan, non frenati neppure dalle nevicate degli ultimi giorni. Le varie iniziative per celebrare il 'Blasco' dureranno tre settimane e termineranno il 26 febbraio.Il Web lo festeggia con una maratona in streaming tv condotta dall'amico Red Ronnie su Roxy Bar Tv (canale 8 di Streamit) e rilanciata da centinaia tra web-tv e videoblog. Il menù del Vasco Day, che durerà dalle 12 alle 24, prevede interviste, concerti dal vivo e momenti personali tratti dall'archivio privato di Red Ronnie, che proprio su Blasco ha raccolto un'imponente mole di materiale grazie a un'amicizia e un'attenzione professionale ormai trentennali.E il diretto interessato? Per ora tace ma su Facebook venerdì scorso ha scritto qualche verso forse pensando al tempo che scorre: " Ogni giorno è un giorno nuovo. Ogni giorno è un po’ diverso. Un po’ diversi noi, un po’ diversi voi, un po’ diversi i cieli e un po’ diversi i mari. Non puoi pensare mai che quello che è stato ieri sarà identico ad oggi. E soprattutto, non puoi pensare che le cose non possano cambiare. Tutto sarà sempre un pochino diverso niente sarà più come prima. Prendi le cose così non contare mai su niente di certo. NON spaventarti se vedi cambiare i rapporti con le persone care o amate. Sono solo le “forme” che cambiano non la “sostanza”. E comunque non ti affezionare mai troppo alle circostanze del momento. Possono cambiare in un baleno e non durano mai...molto".