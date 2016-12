Vasco, festa sul Web per i 60 anni

Il Web festeggerà il rocker con una maratona in streaming tv condotta dall'amico Red Ronnie su Roxy Bar Tv e rilanciata da centinaia tra web-tv e videoblog. Tra i documenti ci saranno anche degli inediti, come per esempio la canzone scritta per Mina nel 1983, che saranno trasmessi esclusivamente durante la diretta 'a Rete unificata' sulle centinaia di siti collegati.

Lo speciale, con ospiti in studio, è aperto al contributo del pubblico che potrà inviare i propri auguri collegandosi via skype all'account RoxyBarTv, scegliere il video migliore di Vasco attraverso la pagina Facebook del Vasco Day e di Roxy Bar di Red Ronnie e la pagina twitter di Roxy Bar tv o 'twittare' con il "#vascoday". Intanto è stato annullato per maltempo il concerto di Stefano Bittelli nell'ambito dei festeggiamenti a Zocca.



C'è però grande soddisfazione, nel paese appenninico, per le presenze di 'fedelissimi' del rocker, che da venerdì hanno comunque sfidato la neve per non perdersi l'inizio della lunga serie di iniziative in onore del 'Blasco'. Al di là dei vari tributi e degli auguri che lo sommergeranno martedì, forse il miglior regalo per Vasco sarà quello di uno dei tre figli, Lorenzo, che nei giorni scorsi ha detto: "Il regalo che apprezzerà maggiormente da parte mia sarà la laurea in Scienze della comunicazione.



La conseguirò a marzo, pochi giorni dopo il suo compleanno". Nonostante i problemi di salute dell'ultimo anno che hanno messo in apprensione i fan del 'Komandante', Vasco sembra in procinto di vivere una seconda giovinezza: "Un nuovo punto di partenza" a detta dell'altro figlio, Davide. Il tributo alla prima, per i primi trent'anni di attività, è arrivato di recente da "Rolling Stone" che ha eletto il suo album "Bollicine" (1983) quale miglior disco di sempre della storia della musica italiana. Alla celebrazione di Vasco, dopo gli auguri "in anticipo" dell'eterno rivale Ligabue, a seguito della pace celebrata tramite Facebook, manca solo la festa.