Due attrici hard per la poltrona di sindaco

CANDIDATE "SPECIALI" 17:24 - Le elezioni comunali di Taranto promettono di riaccendere l'animo civico di molti elettori. A concorrere per la poltrona di sindaco sono infatti scese in campo le pornostar Amandha Fox e Luana Borgia, che sembrano intenzionate a dare una bella scossa al panorama politico pugliese. Tra le due sexy candidate si svolgeranno a febbraio anche regolari primarie, "probabilmente in un noto locale di lap-dance della provincia jonica".

"Questo - scrive la Fox in una nota - ci servirà a distinguerci dalla politica che ha intenzione di negare oggi la possibilità, a chi proviene dalla società civile, di concorrere al ruolo di candidato sindaco".



La Fox ha già presentato un programma politico, "Taranto svegliati", e propone di impegnarsi per la dismissione dei colossi industriali e il recupero delle aree della Marina militare. In cima alla lista dei suoi sogni ci sarebbe la creazione dell'evento "Taranto sex", che si svolgerebbe due volte all'anno.