Gli inizi di Vasco arrivano in dvd

foto Ufficio stampa 19:11 - L'eccezionale percorso musicale e artistico diVasco Rossi raccontato attraverso la sua voce e un ricco e inedito materiale di repertorio: esce martedi 10 gennaio il dvd di "Questa storia qua", il film di Sybille Righetti e Alessandro Paris presentato il 7 settembre 2011 fuori concorso alla Mostra di Venezia e, contemporaneamente, in 200 sale cinematografiche. Per la prima in "Questa storia qua" Vasco Rossi si racconta consegnandoci un suo ritratto intimo. - L'eccezionale percorso musicale e artistico diraccontato attraverso la sua voce e un ricco e inedito materiale di repertorio: esce martedi 10 gennaio ildi "", il film dipresentato il 7 settembre 2011 fuori concorso allae, contemporaneamente, in 200 sale cinematografiche. Per la prima in "Questa storia qua" Vasco Rossi si racconta consegnandoci un suo ritratto intimo.

Il film sarà disponibile in dvd, blu-ray e download digitale.



"Il film è molto poetico e racconta la terra dove sono nato e cresciuto, la sua influenza su di me e sulla rockstar Vasco Rossi – scrive Vasco nel suo messaggio al pubblico del red carpet veneziano – Post fata Resurgo è il simbolo della fondazione di Zocca ...e quante volte io proprio dai fallimenti ho preso la forza che ho avuto. Noi siamo una generazione cresciuta nel periodo più bello della storia dell'umanità. In un crescendo di benessere e di esplosione sociale".



E poi ancora: "Siamo la generazione degli anni cinquanta: "....quella che ha avuto tutta la strada spianata. Quando non c'era problema a trovare lavoro e occupare posti importanti resi vacanti dal massacro della guerra. Quella arrivata al momento giusto per beneficiare di tutte le rivoluzioni sociali. Dalla liberazione sessuale al divorzio, che in Una Italia bigotta e cattolica come la nostra non sarebbe mai passato senza l'assenso delle nostre mamme che ci vedevano incastrati e legati in matrimoni riparatori con le nostre compagne di scuola".



E' a questa generazione che Vasco dedica "I soliti", l'inedito che chiude il film, pubblicato dallo stesso Vasco sulla sua pagina di facebook ottenendo un successo senza precedenti.



QUESTI GLI EXTRA DEL DVD E DEL BLU RAY:

VASCO ROSSI scrive una “messa rock”: un inedito Vasco, giovanissimo, scrive una “messa rock” e la canta in chiesa accompagnato da un coro di ragazzi.

SCENE TAGLIATE: le interviste non montate ad amici e collaboratori di sempre;

DIARIO DI UN FAN: Tommaso De Luca, irriducibile fan di Vasco, racconta il suo incontro con il suo idolo;

VASCO RACCONTA: clip audio in cui Vasco racconta piccoli aneddoti della sua infanzia o dei suoi primi anni di carriera;

VIDEOCLIP I SOLITI: il video musicale dell’inedito scritto per il film

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA: Il red carpet a Venezia e l’audio messaggio di Vasco.

INTERVISTA AI REGISTI: Sibylle Righetti e Alessandro Paris raccontano la nascita dell’idea del film e l’avventura di questo lavoro con Vasco.

GALLERIA FOTOGRAFICA

TRAILER