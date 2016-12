Un "Millennium" di sesso e introspezione

Su una cosa sia Fincher che Rooney Mara concordano: il film è più fedele al libro della versione svedese di cui è il remake. Le differenze tra le due operazioni di riscrittura saltano all'occhio: più chirurgica e glaciale quella di Fincher rispetto al più cupo e polveroso originale svedese: "Ho visto due dei tre adattamenti - afferma Fincher - letto tutti i romanzi e risposto alla fine a questa semplice domanda: come avrei potuto farlo diversamente?".Grande interesse quindi per il rapporto tra i due protagonisti. Un rapporto che il regista definisce "sfaccettato, insieme sensuale e paterno", trovando pronta replica in Rooney Mara (che era stata già diretta da Fincher in "") per la quale se di paternità si può parlare è "solo per la protezione che la ragazza sa offrire a un uomo più grande di lei".Divergenze a parte, Rooney e il suo regista si piacciono e non poco. Se Fincher sottolinea come l'attrice americana con la faccia di Audrey Hepburn sia stata scelta dopo un lungo e inutile casting europeo ("Rooney è caparbia, non si ferma davanti a nulla, ha questa timidezza innata che la fa sembrare così vulnerbaile. E dal punto di vista fisico è sempre stata la mia Lisbeth"), Mara coccola il suo mentore dichiarando Fincher "il regista più collaborativo che conosca".A Rooney Mara Fincher non ha risparmiato nulla: dalalle, per non dire dellache lascia poco all'immaginazione dello spettatore. Per la Mara poco importa: "Ad averceli sempre personaggi così". Di sicuro ci saranno altre dueper lei (già previsti i rifacimenti de "La ragazza che giocava con il fuoco" e "La regina dei castelli di carta"), ma la prima le ha già regalato una candidatura ai Golden Globes. Forse con lei non ci sarà più Fincher: "La mia agenda è aperta", dice sibillino lui, che non ha ancora firmato per il secondo e terzo episodio.