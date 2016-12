Annalisa: "Torno a Milano e duetto con Arisa e Alessandra Amoroso"

Dopo Sanremo e il lancio del nuovo album " Spende ", Annalisa non si è fermata un attimo. Stasera, dopo il sold out di aprile, la raffinata artista è pronta a fare il bis a Milano all' Estathè Market Sound ai Mercati Generali . Ma non sarà sola. Duetteranno con lei Alessandra Amoroso , Arisa e Raige . "Chiudo la fase teatrale e comincio quella dei concerti all'aperto. Sono contenta ed emozionata di farlo con molti amici sul palco", racconta a Tgcom24 .

Torni dopo il sold out a Milano, sei pronta?

Semplicemente non mi sono più fermata, arrivo da un tour teatrale intenso. Per me questa data milanese rappresenta la chiusura della fase teatrale e l'inizio dei concerti all'aperto. Spero che ci sia tanta gente come ad aprile.



Sul palco duetterai con Alessandra Amoroso, casa canterete?

Quella è un sorpresa, posso solo dire che abbiamo pensato allo stesso brano quando ci siamo sentite al telefono. E' una mia canzone che le calza a pennello. Potrebbe cantarla tranquillamente anche lei. Sono onorata di averla con me sul palco, è una collega preziosa, bella, pulita, che è stata sempre presente con me in questi anni.



Con te ci sarà anche il rapper torinese Raige...

E' un rapper molto elegante, mi piace proprio per questo. Abbiamo già collaborato insieme ed è un amico vero. Con lui, posos dirtelo, canteremo 'Dimenticare (Mai)'.



Confermata anche Arisa, almeno con lei puoi dirci cosa canterete?

Anche questa è una sorpresa. Con Arisa ci siamo scritte molto e ci unisce un bel legame, è sempre stata molto carina con me, sarà un bell'incontro.



Altre sorprese?

Ne anticipo una a cui tengo tantissimo, tra gli ospiti ci sarà anche Raphael Nkereuwem, un rapper savonese, della mia città dove sono tornata a vivere, che ha collaborato nel brano 'Se potessi', presente nel nuovo album 'Spende'.



E' appena uscito anche il secondo singolo, "Vincerò" come lo riassumi?

E' una canzone a cui tengo tantissimo, una sorta di inno al coraggio di prendere decisioni che pososno sembrare una sconfitta, ma che in realtà sono il primo passo verso la vittoria.