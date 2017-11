Al Bano dice basta: "A fine 2018 smetto di cantare"

Una decisione che arriva al termine di un anno passato tra momenti di felicità, come i tour sempre affollati, e anche qualche delusione, come l'eliminazione da Sanremo, e persino qualche paura, come quella affrontata a marzo a causa di un attacco ischemico.



Dopo più di 50 anni di carriera, Al Bano sembra essersi deciso a dedicarsi a tempo pieno alla sua terra, che gli dà persino più soddisfazioni di quelle che dà il mondo della musica. "Ormai vendo più bottiglie di vino che dischi - ha detto non senza ironia -: un milione e 400 mila bottiglie all'anno. L'obiettivo è arrivare a 5 milioni".



Dunque l'addio che però, come è diventata usanza ultimamente, sarà morbido, scandito durante un lungo anno da qui al 31 dicembre del 2018. Al Bano si augura di fare un grande concerto finale, ma prima ci saranno 12 mesi dove, sicuramente, farà in modo di godersi fino all'ultimo il suo posto nel mondo della canzone.