Adele, una signora in rosso sulla copertina del Time

La cantante ha parlato di svariati argomenti nell'intervista al magazine. Riguardo i risultati record stabiliti negli Usa, con molta autoironia, si dichiara sorpresa: "Forse pensano che io sia imparentata con la Regina. Gli americani sono ossessionati con la famiglia reale". Poi ha svelato un segreto: "Chi mi conosce sa che la mia priorità nella vita al di fuori di mio figlio è Beyoncé. Volevo fare un duetto su questo album. Ho parlato con qualcuno con cui avrei voluto collaborare ma non siamo riusciti logisticamente a farlo funzionare. Non posso dire di chi si tratta perché ho ancora intenzione di farlo in futuro".



Intanto la cantante ha ufficializzato anche due date italiane nel suo tour europeo. Il 28 e il 29 maggio si esibirà all'Arena di Verona.