Adele perde 30 chili con una dieta vegetariana

In tre anni ha perso quasi trenta chili. Adele affida a Instagram una nuova immagine. Tutto merito di una dieta vegetariana, come ammette la popstar che esce allo scoperto e si racconta al magazine "People": "Ho smesso di fumare e non mangio più carne, l'ho fatto per la mia salute". Intanto una bella notizia per i fan: a novembre arriva il terzo album, a quattro anni dal grande successo di "21".