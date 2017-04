Addio a Jonathan Demme, regista Oscar de "Il silenzio degli innocenti"

Il suo nome sarà legato per sempre a "Il Silenzio degli innocenti", che nel 1991 riuscì a vincere i cinque premi Oscar più importanti (film, regia, attore protagonista, attrice protagonista e sceneggiatura), record che era appannaggio solo di "Accadde una notte" e "Qualcuno volò sul nido del cuculo".



Nella sua lunga e versatile carriera ha lavorato a film che spaziavano dalla commedia ("Una volta ho incontrato un miliardario", "Una vedova allegra... ma non troppo", "Qualcosa di travolgente") al dramma ("Swing Shift", "Philadelphia", "Rachel sta per sposarsi") all’action/thriller ("The Manchurian Candidate"). Il suo ultimo lungometraggio uscito al cinema è datato 2015, la commedia "Dove Eravamo Rimasti" con Meryl Streep. Nello stesso anno è stato presidente della giuria Orizzonti a Venezia. E' stato autore di due documentari intensi come "The Agronomist" e "Jimmy Carter Man from Plains".



Grande appassionato di musica ha lavorato a importanti documentari musicali, da "Stop Making Sense" sui Talking Heads, a tre lavori su Neil Young, fino al più recente su Enzo Avitabile.