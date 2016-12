7 maggio 2015 Addio a Errol Brown, si è spenta la voce degli Hot Chocolate Il cantautore inglese di origini giamaicane si è spento a 71 anni. Tra le sue canzoni, la storica hit "You sexy thing" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - Il frontman degli Hot Chocolate, Errol Brown è morto all'età di 71 anni, stroncato da un cancro al fegato. La voce della hit degli Anni Settanta "You Sexy Thing" si è spenta nella sua casa alle Bahamas. Nato in Giamaica, ma cittadino britannico, con tanto di onoreficenza ricevuta da Elisabetta II, negli Anni Ottanta, Brown intraprese la carriera solista, ottenendo grande successo nei club con la canzone "Body Rocking" del 1987.

It Started With A Kiss, Everyone's a Winner, So You Win Again sono solo alcuni dei grandi successi degli Hot Chocolate, band che ha segnato la storia della dance music e che Brown lasciò dopo 15 anni.



Il cantautore aveva iniziato nel 1969, quando inviò la sua versione di Give Peace A Chance di John Lennon alla casa discografica Apple Records. Il brano fu notato dal leggendario produttore Micky Most, che decise di pubblicarlo. Brown è stato una delle pochissime star di colore della musica inglese, ma aveva sempre rifiutato l'etichetta di simbolo di una comunità. Aveva ricevuto una delle più alte onoreficenze della corona, la nomina a membro dell'Ordine dell'Impero Britannico e nel 2004 fu insignito dell'Ivor Novello, premio musicale assegnato ai migliori compositori britannici.



La voce del cantautore nato a Kingston, in Giamaica, ma trasferitosi in Gran Bretagna a 12 anni, resta però indissolubilmente legata alla super hit del 1975, di cui Brown scrisse anche il testo. You sexy thing è stata inserita nella colonna sonora del film Full Monty e ancora oggi è una pietra miliare della disco music.