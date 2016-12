Tokio Hotel, nuova vita e nuovo look

13:09 - Un lungo silenzio che dura 5 anni ma qualche immagine apparsa sul Web ha mandato in fibrillazione i fan. I Tokio Hotel, band che ha spopolato in Germania e Europa dal 2005, torneranno con un nuovo cd. Tgcom24 ha contattato la casa discografica Universal e i tempi di pubblicazione sono confinati entro il 2014, ma difficilmente per l'estate. Aria di cambiamenti sin dal look. I gemelli Kaulitz, Bill e Tom, appaiono con tatuaggi, piercing e barba.

Dopo l'ultimo album "Humanoid" nel 2009, la band ha pubblicato il "Best Of" l'anno successivo. Poi il silenzio. I gemelli Kaulitz si sono trasferiti a Los Angeles proprio nel 2010 mentre gli altri due componenti, il bassista Georg Listing e il batterista Gustav Schafer, sono rimasti in Germania. I 24enni Bill e Tom Kaulitz hanno approfittato del sole e del caldo della California per rigenerarsi dopo un successo folgorante scoppiato nel 2005 in pratica con l'album "Schrei", quando avevano appena 16 anni. Da quel momento, tra promozione e tour, i quattro componenti dei Tokio Hotel non si sono fermati mai un momento. Sono seguiti poi gli album "Zimmer 483" e "Scream" (al debutto in lingua inglese) nel 2007 fino a "Humanoid". Poi i ragazzi hanno avuto il bisogno di uno stop forzato per ricaricare le energie e anche la creatività.



Bill, Tom, George e Gustav non si sono mai persi di vista e hanno mantenuto i contatti anche con i potenti mezzi di comunicazione. Piano piano sono venute nuove idee e nuovi brani che però i gemelli Kaulitz stanno vagliando attentamente e con calma. Nel video apparso sul Web si vedono spensierati e felici anche in studio di registrazione. E quello che più appare evidente è il deciso cambiamento di look di entrambi. C'è da scommettere che il nuovo sound sorprenderà allo stesso modo i fan.