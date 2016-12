Robin Williams, i fan alla Nintendo: "Diventi superstar in Legend of Zelda"

08:50 - I fan di Robin Williams vogliono che il loro attore preferito venga inserito nel videogioco "The Legend of Zelda" e lo chiedono alla Nintendo. Centomila firme sono infatti state raccolte in poche ore dall'australiano Nick Schaedel per chiedere agli autori del gioco di creare un personaggio di nome Robin in memoria della star di Hollywood.

Appassionato e testimonial - L'attore morto lunedì scorso infatti era un appassionato di "The Legend of Zelda", tanto che ne era stato il testimonial e aveva chiamato la figlia proprio come la protagonista. "Molti pensano che il nome di Zelda sia dovuto a un omaggio alla moglie dello scrittore Francis Scott Fitzgerald, ma in verità si chiama Zelda come The Legend of Zelda!", aveva raccontato lo stesso Williams.



La Nintendo: "Williams molto amato" - Immediata la risposta della Nintendo alla richiesta: "Apprezziamo l'enorme sostegno degli appassionati di giochi e presteremo attenzione alla richiesta dei fan di onorare Robin Williams, in futuro, con un gioco. Non discuteremo in questo difficile momento su cosa possa essere possibile in futuro per un gioco, ma terremo vicini i nostri ricordi di Robin. L'attore era amato alla Nintendo. I nostri cuori vanno alla famiglia e specialmente a Zelda Williams che ha lavorato con noi in molte occasioni". "Lui non ci potrà giocare, ma vivrà in eterno in un universo che ha sempre amato", ha scritto Nick Schaedel che ha avviato la petizione.



Fan illustri - Con Michael Jackson, che aveva dedicato alla principessa Zelda la canzone "Blood on the dance floor" e Christine Aguilera che l'ha eletta sua fiaba preferita qualche anno fa, Robin Williams è stato notoriamente uno tra i più grandi fan dei giochi della serie "The Legend of Zelda" da oltre 20 anni e nel 2011 ne era stato testimonial europeo.



Dal momento in cui Williams giocò per la prima volta a "The Legend of Zelda", insieme alla moglie e al figlio Zachary, nel lontano 1987, tutti si appassionarono molto. "Passavano le ore e noi eravamo completamente immersi in quell'epica avventura", aveva raccontato l'attore nel 2011. "La mia parte preferita era la risoluzione dei rompicapi. Adoravo esplorare ogni stanza in cerca di passaggi segreti e oggetti nascosti. Ricordo perfettamente il suono che facevano le porte quando si aprivano". Il suo amore per la serie presto coinvolse anche il resto della famiglia: "Sembrò una conseguenza naturale. Quando mia moglie rimase incinta, mio figlio Zachary suggerì che Zelda potesse essere il nome perfetto per la sua nuova sorellina".



Williams anche in "World of Warcraft" - Se il mondo dello spettacolo sta onorando universalmente Robin Williams, anche quello dei videogames non è da meno. Infatti oltre a "Legend of Zelda", l'attore entrerà anche nel mondo di "World of Warcraft". Anche questo era uno dei videogiochi preferiti di Williams e la Blizzard, l'azienda che lo produce, ha deciso che inserirà un personaggio con il suo nome. Alle petizioni lanciate dai fan, ha infatti risposto con un tweet: "Grazie, ci hai dato così tanta gioia e speriamo ti sia goduto il tempo passato nel nostro mondo. Ti vedremo nel nostro gioco".