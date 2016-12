Robbie Williams a tutto swing a Torino

12:49 - Robbie Williams in smoking ha aperto le danze del suo "Swings Both Ways Live" al PalaOlimpico di Torino sold out. Ad accoglierlo per l'unica tappa italiana del tour oltre 12mila fan arrivati da tutta Italia. Sul maxipalco dalla forma di un'enorme prua di nave, l'ex Take That, accompagnato dall'orchestra e dai ballerini, si è scatenato tra battute e carica swing.

In scaletta i brani dell'ultimo album "Swings Both Ways", che dà nome al tour ed è una sorta di omaggio alla tradizione del jazz orchestrale. Acclamato dai suoi fan, Robbie ad un certo punto ha fatto anche salire sul palco una spettatrice, Chiara, e sulle note di "That's amore" ha messo in scena il loro matrimonio, con tanto di titolo di giornale che compare sul maxischermo.