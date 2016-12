RadioItaliaLive - Il Concerto 2012 con i Big della musica

10:13 - Aspettando RadioItaliaLive - Il Concerto 2014, in programma il primo giugno in piazza Duomo a Milano, in onda su Radio Italia Tv e in streaming video su radioitalia.it, la prima parte di RadioItaliaLive - Il Concerto 2012. L'evento unico, inedito e originale con cui Radio Italia ha festeggiato i suoi 30 anni. Conducono Enrico Ruggeri e Belen Rodriguez.

Sul palco in questa prima parte: Laura Pausini, Tiziano Ferro, Pino Daniele, Max Pezzali, e Negrita. La seconda parte va in onda domenica 2 febbraio alle 21 su Radio Italia Tv e in streaming anche video su radioitalia.it. Sul palco: Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Biagio Antonacci, J Ax, Modà, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Tutti i cantanti sono accompagnati dalla “Sanremo Festival Orchestra” diretta dal Maestro Bruno Santori.