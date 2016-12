23 gennaio 2014 Povia: "La causa dei terremoti? Sette miliardi di persone che si muovono" Il cantautore ha esposto questa bizzarra teoria sulla sua pagina Facebook nel corso di dialogo con i fan. Nessun fondamento scientifico, ha precisato, giusto un'ipotesi... Tweet google 0 Invia ad un amico

13:39 - I terremoti? Potrebbero anche essere causati dal movimento della gente sulla terra. La nuova, bizzarra, teoria, non è figlia di chissà quale gruppo di scienziati e geologi ma di Povia. Il cantautore l'ha espressa in un post su Facebook che subito è diventato, suo malgrado, virale. "La terra è popolata da 7 miliardi di persone che si muovono - ha scritto - e questa potrebbe essere un'altra causa".



Citando De Gregori bisogna pensare che Povia "è impazzito oppure ha bevuto"? Niente di tutto questo. Semplicemente ad aprile è in uscita il suo nuovo album "Contrordinemondiale" e, in questi anni, il cantautore ha dimostrato a più riprese di saper essere il miglior promoter di se stesso.



La discussione è partita proprio attorno alle cause dei moti sismici e dei terremoti artificiali, che sarà argomento di una delle canzoni del disco. E qui, tra le tante teorie, Povia ha espresso, tra il serio e il faceto, quella del movimento delle persone. Risultato? Tutti a insultarlo, tutti a sbeffeggiarlo, tutti a parlare di lui.



Che è poi tornato sull'argomento con un nuovo post, dove da una parte rendeva palese la provocazione voluta, e dall'altra però ne apre un'altra per continuare la discussione. "In quanto alla notizia esca per bimbiminkia dei 7 miliardi di persone che si muovono - ha scritto -, io ci credo davvero che in una zona di fortissima instabilità, qualunque cosa o peso potrebbe contribuire. E con questo dichiaro chiusa la discussione", commento a chiosare la notizia che l'Olanda frena la produzione di gas perché potrebbe essere causa di eventi sismici.