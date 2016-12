One Direction seminudi per Jason Derulo

15:58 - Jason Derulo per il suo nuovo video "Talk Dirty" ha chiamato alcuni colleghi per farne parte. Tra questi ci sono gli One Direction che a torso nudo hanno ballato e cantato il brano del loro amico. Harry Styles ha rivelato che questa settimana la band si è ritrovata insieme, dopo una lunga vacanza, pronta a provare per il prossimo tour che toccherà l'Italia il 28 e 29 giugno allo Stadio di San Siro e il 6 luglio all'Olimpico di Torino.

Nel frattempo gli One Direction, dopo aver trionfato ai recenti Brit Awards 2014 ed essersi aggiudicati due premi nelle categorie "British Video" e “Global Success Award", hanno pubblicato in formato fisico il nuovo singolo “Midnight Memories”, tratto dal loro omonimo terzo album. Il cd contiene, oltre al singolo scritto da Louis e Liam con Julian Bunetta, Jamie Scott e John Ryan, altri tre brani tutti dal vivo: “Story Of My Life” (performance a X Factor), “Rock Me” (versione tratta dal film “One Direction: This Is Us”) e per chiudere “C’Mon, C’Mon” (anche questo estratto da “One Direction: This Is Us”).