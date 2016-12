Nina Moric sexy e a tutto rock

09:43 - Nina Moric torna al suo grande amore, la musica, con il singolo "I Love Rock 'n' Roll" e un disco in uscita a settembre. Per la prima volta la modella si cimenta con sonorità rock e anche gli scatti promozionali dell'album la ritraggono in una versione inedita grintosa ed energica. Prima Nina posa tra i componenti della sua band e poi pericolosamente sexy su una moto di grossa cilindrata.

Il singolo "I Love Rock 'n' Roll" contiene anche la versione dance con 5 remix, realizzati da: Gabry-Q, Paola Peroni, Diego Polimeno e Cantina House Sound. Parte del ricavato di "I Love Rock ‘N’ Roll” andrà in beneficenza alla Associazione Umanitaria Filantropica "Children First Onlus". L'album, che si intitolerà "Deep-House Vol. 1 by Nina Moric" conterrà “I Love Rock ‘N’ Roll" e il secondo singolo "Wake-Up" previsto per settembre, 14 brani deep-house e una bonus track di Jermaine Jackson dal titolo "Autumn Leaves".