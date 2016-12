Music Awards: Elisa e Arisa cambiano look, Ligabue e Dear Jack applauditissimi

10:37 - Ai Music Awards di Roma premiati gli artisti italiani che hanno scalato le classifiche. Sul palco Laura Pausini con un appello contro l'omofobia, Arisa con i capelli biondissimi, Elisa con una acconciatura raccolta che ha scatenato commenti sui social network, duetti tra Emma e i Modà e la stessa Elisa con Renga, oltre a Fedez con Francesca Michielin, Max Pezzali con Emis Killa. Applauditissimi Ligabue e i Dear Jack, secondi ad "Amici 13".

Senza dubbio tra i più applauditi al Centrale Live del Foro Italico sono stati Ligabue, reduce dai sold out all'Olimpico di Roma e pronto a conquistare questo fine settimana anche San Siro di Milano, e i Dear Jack appena usciti da "Amici 13" ma con in tasca già il disco d'oro per l'album "Domani è un altro film - Prima parte". Ligabue è stato il mattatore della cerimonia perché è stato premiato per l'album 5 volte platino Mondovisione, per il singolo "Il sale della terra", platino, poi il premio Top of the Music per l'album più venduto dell'anno e quello EarOne Airplay per l'artista più suonato dalle radio. "Grazie - ha detto il cantautore - le radio sono sempre state generose con me fin da Balliamo sul mondo".



Laura Pausini ha aperto la serata ed è stata premiata sia per il doppio platino di "20 The Greatest Hits" che per il suo programma tv "Stasera Laura, Ho creduto in un sogno". Alla cantante anche la responsabilità di consegnare un riconoscimento a Ennio Morricone. Al Maestro, commosso, è andato il Premio Speciale per l'arrangiamento de "La Solitudine". "E' una grande eccellenza italiana, grazie maestro di essere rimasto in Italia", gli ha detto la cantante.



Sul palco si è anche esibito Pino Daniele che ha proposto "A me me piace 'o blues" e a seguire Biagio Antonacci che ha fatto gli auguri al conduttore Carlo Conti per il prossimo Sanremo, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che si è presentata con i pantaloncini color oro, quasi a riallacciarsi ai famosi pantaloncini indossati durante la sua esibizione all'Eurovision Song Contest. A ritirare i loro riconoscimenti anche Marco Mengoni, Emis Killa, Gigi D'Alessio, Mario Biondi, Moreno, Max Pezzali, Arisa, Club Dogo, Luca Carboni e Rocco Hunt. Lorde e George Ezra gli stati gli ospiti internazionali.