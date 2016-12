4 settembre 2014 Moana Pozzi, a vent'anni dalla morte arriva in dvd un film inedito Si intitola "L'ultima volta" il film che sarà pubblicato il 15 settembre. Non si tratta però dell'ultima pellicola girata dalla pornostar e che era stata scovata negli archivi di un cinema di Brescia da "Lucignolo" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:08 - Si intitola "Moana... L'ultima volta" il film inedito della più celebre delle pornostar italiane che viene ora pubblicato in dvd il 15 settembre, esattamente vent'anni dopo la scomparsa di Moana, per molti ancora avvolta nel mistero. Immagini che si promettono essere inedite ma che non sono quelle dell'ultimo film girato dalla Pozzi e che erano state scovate e visionate in anteprima da "Lucignolo" la scorsa primavera.

Il dvd sarà molto corposo, presentando quasi tre ore di girato e oltre a Moana tra i protagonisti ci sono altre star hard dell'epoca, come Barbarella, Blondie e Ron Jeremy.



Che non si tratti però dell'ultimo film girato dalla pornodiva lo ha precisato, attraverso i propri legali, Luciana Conti, la vedova del produttore Nicolino Matera, che era il possessore di quella pellicola. Pellicola che si trova custodita nel caveau di una banca e che appunto era stata visionata da "Lucignolo". Di questa pellicola, che Matera aveva deciso di non rendere pubblica per rispetto all'immagine di Moana, già molto provata dalla malattia, saranno venduti online i singoli fotogrammi, e il ricavato andrà in beneficenza alla ANT. "E’ come voler cospargere le sue ceneri in tutto il pianeta!" hanno fatto sapere, proprio come voluto da Moana.