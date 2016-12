Michael Jackson rivive in otto brani con l'album "XSCAPE"

09:11 - Per onorare la memoria di Michael Jackson, scomparso il 25 giugno 2009, il Presidente e Amministratore Delegato di Epic Records L.A. Reid con alcuni produttori ha ripescato otto brani inediti dall'archivio del Re del Pop per pubblicarli in un album. "XSCAPE" sarà disponibile dal 13 maggio anche in edizione deluxe, contenente tutte le incisioni di Michael Jackson nella loro veste originaria.

"Senza lo straordinario contributo di Michael, la musica e gli artisti contemporanei non sarebbero quelli che conosciamo -. ha commentato L.A. Reid - Michael ci ha lasciato delle performance musicali che oggi siamo orgogliosi di presentarvi nella rilettura di alcuni produttori che hanno lavorato direttamente con lui o che hanno espresso il forte desiderio di farlo. E' un onore per noi offrire queste canzoni al mondo intero”.



Produttore esecutivo dell’album è L.A. Reid che, dopo l’apertura degli archivi di Jackson, ha avuto accesso illimitato ai tesori che costituiscono 40 anni di materiale cantato da Michael. L.A. Reid è inoltre produttore discografico e compositore statunitense vincitore di tre Grammy Award conosciuto per aver contribuito al lancio della carriera di artisti come Mariah Carey, P!nk, Justin Bieber, Avril Lavigne, Rihanna, TLC, Usher, Ciara Toni Braxton e famoso per aver fatto il giudice nelle prime due edizioni del talent show "X Factor". Il produttore principale dell’album, Timbaland, era uno dei pochi che secondo Reid aveva lo spessore per occuparsi della musica di Michael. Gli altri produttori sono: Rodney Jerkins, Stargate, Jerome “Jroc” Harmon e John McClain.