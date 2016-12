Martina Stella mamma single: "Io e Gabriele Gregorini ci siamo lasciati"

11:32 - Martina Stella è tornata single. E' finito l'amore con l'hair stylist Gabriele Gregorini, papà della piccola Ginevra. "Sono convinta che per la serenità dei figli non bisogna stare insieme a tutti i costi. Io non lo farò", ha detto l'attrice al settimanale Chi. Martina scrive sceneggiature con successo, quella di "OOBI" ha vinto al Toronto Film Festival. Le priorità adesso sono il lavoro e Ginevra.

"I miei genitori si sono separati da grandi cercando di stare insieme per forza. - ha spiegato - Ho provato un grande senso di liberazione quando si sono lasciati. In realtà sono tradizionale. Avrei preferito sposarmi e fare un figlio dopo. Ma la vita ti stupisce, è importante cogliere quello che ti offre anche con un po' di incoscienza".



Ma per sua figlia non cambierà nulla: "Mi ritengo fortunata. Non ho problemi economici, sono una privilegiata. Gabriele sarà sempre il papà di Ginevra e la persona più importante per lei... ".



Al tempo stesso su Facebook precisa di essere single: "Arrivano immancabili come tutti gli anni le bufale estive! Giornali che scrivono che ero a Capri con un amante misterioso, ma se ero ad un festival per lavoro con Alessio! Altri che pubblicano titoli gonfiati con parole che non ho mai usato. Meglio prenderla con ironia, l'estate evidentemente manda fuori di testa".