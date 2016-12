21 agosto 2014 Maria Carey e Nick Cannon verso la separazione, il loro matrimonio è già in crisi Secondo il "New York Post" la coppia, sposatasi sei anni fa, vivrebbe già separata da qualche tempo. Per la Carey sarebbe il secondo divorzio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:29 - Mariah Carey e Nick Cannon starebbero per mettere fine al loro matrimonio. Lo scrive il "New York Post", secondo il quale la coppia, sposata da sei anni, già da tempo non vivrebbe più sotto lo stesso tetto. Tra i motivi della rottura, presunti tradimenti da parte di Cannon. All'inizio il matrimonio tra i due, nel 2008, aveva suscitato scalpore a causa della differenza di 12 anni di età: attualmente lui ne ha 33 e lei quasi 45.

I segnali di un allontanamento tra la Carey e il conduttore di "America's Got Talent" si erano avuti già all'inizio dell'estate, quando la coppia aveva messo in vendita la villa da 13 milioni di dollari a Bel Air, a Los Angeles in California.



Nel 2010 hanno avuto due gemelli, Moroccan Scott e Monroe. Precedentemente, la Carey era stata sposata, dal 1993 al 1998, con Tommy Mottola, ex dirigente dell'etichetta Sony Music Entertainment.