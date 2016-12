Marco Mengoni re dei Kids' Choice Awards

10:34 - Marco Mengoni continua a fare incetta di premi, consolidando la sua carriera internazionale. Il Re matto ha infatti trionfato ai Kids' Choice Awards di Los Angeles, dove è stato eletto dal pubblico di giovani come miglior artista italiano. Premi anche per gli One Direction, che si sono aggiudicati la statuetta come miglior band e canzone dell'anno. Justin Timberlake e Selena Gomez scelti invece come artista maschile e femminile dell'anno.

Su Instagram Mengoni ha ringraziato i fan per il supporto, dedicando a loro la vittoria: "Buongiorno e buona domenica esercito ❤️ abbiamo vinto insieme #marcomengoni ...sono contento #esercito #forzadellanatura".



Anche quest'anno i giovani elettori dell'evento hanno incoronato gli One Direction, che si sono portati a casa il titolo di miglior band e miglior canzone con "Story of My Life". Nella sezione cinema il fantasy "The Hunger Games: Catching Fire" ha sbaragliato la concorrenza, mentre il dirigibile (il premio assegnato dai Kids' Choice Awards) è andato a Jennifer Lawrence per la categoria femminile e ad Adam Sandler per quella maschile.



#LAVALLEDEIRE, UN VIDEO NELL'INFANZIA DI MARCO - Dal primo aprile sarà in rotazione "La valle dei re", il nuovo video di Marco Mengoni tratto da "#Prontoacorrere". La clip del brano, scritto da Cesare Cremonini, è nata da un’idea dello stesso Marco. Il video è stato girato da Gaetano Morbioli per Run Multimedia, che ha ripreso Marco durante varie attività quotidiane, immagini spesso interrotte da altre totalmente inedite, un vero e proprio regalo per i fan, che raccontano alcuni momenti della prima infanzia del cantautore nella vita di tutti i giorni.