Laura Pausini, regina di New York: "Ho realizzato un sogno"

16:37 - Gloria Estefan, Miguel Bosé, Biagio Antonacci, Ivete Sangalo e Il Volo hanno accompagnato Laura Pausini durante il mega concerto al Madison Square Garden di New York per la tappa del The Greatest Hits World Tour. La cantante ha così festeggiato i vent'anni di carriera con un live speciale. "Ho realizzato uno dei miei sogni più grandi", ha detto Laura. Ad applaudire in platea c'era anche Lorenzo Jovanotti.

Il concerto si è aperto sulle note di "Se non te". Ad inaugurare la serie dei duetti, lo storico collaboratore e autore di successi, Biagio Antonacci. Insieme hanno mostrato la loro complicità e intesa unica in "Viveme", brano premiato con il Grammy. Poi è stata la volta di Ivete Sangalo, regina della musica brasiliana, che ha accompagnato Laura in una versione italo/portoghese di "Le cose che vivi". Ospiti anche i tenori de Il Volo che hanno unito, per la prima volta, le loro voci a quella di Laura sulle note di "In assenza di te". Non poteva mancare Miguel Bosé per "Te Amaré". Ultima ospite, l’icona della musica latina, Gloria Estefan, con la quale Laura ha cantato "Sonrie (Smile)".



Al termine dello spettacolo Laura ha postato su Facebook alcune parole di ringraziamento: "La cantante più felice e più stanca (solo perché è tardi) del mondo stasera a New York ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi. Grazie per l’ennesimo concerto sold out. È stato incredibile! Grazie ai miei stupendi ospiti Gloria Estefan, Ivete Sangalo, Il Volo, Miguel Bosé e al mio fratellone Biagio Antonacci. Grazie ai miei tecnici, il miglior gruppo di sempre! Buonanotte o buongiorno...basta sia BUONO!".



La Pausini tornerà nel nostro Paese per alcune date in location speciali come l'Arena di Verona con due serate (2 e 3 maggio), a seguire il tour farà tappa al Teatro Antico di Taormina (10 e 11 maggio) dove sul palcoscenico ci saranno 40 musicisti e 6 ballerini. Le altre tappe estive saranno l'Australia, a Melbourne (12 giugno) e a Sydney (14 giugno) e in Russia, toccando Mosca (21 giugno) e San Pietroburgo (25 giugno), per poi tornare oltre oceano, a Los Angeles (3 ottobre) e Las Vegas (4 ottobre).