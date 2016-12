Laura Pausini live a Taormina, quando il sogno si trasforma in realtà

09:03 - Dal primo diario con le foto degli idoli come Raf al Sanremo vinto con "La Solitudine" fino ai successi internazionali. Laura Pausini si è raccontata in uno show speciale a Taormina. L'artista ha chiamato Pippo Baudo che l'ha lanciata ma anche Noemi, Emma e Marco Mengoni. Nonostante la pioggia e gli strumenti fuori uso Laura ha cantato lo stesso per i suoi fan. “Ho impegni fino al 2015 per ora non penso ad un disco nuovo”, ha detto a Tgcom24.

Dopo i concerti tenuti al Teatro Antico di Taormina il 10, l'11 e il 13 maggio, Laura si è impegnata notte e giorno per mettere in piedi un evento live speciale il 18 maggio sia per festeggiare i suoi primi quarant'anni che i vent'anni di carriera. “Ho creduto in un sogno” è il titolo che Laura ha scelto per raccontare con sincerità ed onestà se stessa e i suoi sogni, i piccoli e grandi amori ma anche la musica per la quale ha fatto sacrifici ma che è stato il motore di tutta la sua carriera.



Dopo il confronto e i ricordi che si sono scambiati Laura e il suo pigmalione Pippo Baudo, Paola Cortellesi prima di duettare con l'artista su “Se non te”, sfoderando la nota capacità vocale, si è confrontata da mamma con Laura. Ed è un caso che la figlia di Paola si chiami Laura e quella di Laura Paola. Claudio Baglioni è stato un cantautore fondamentale nella vita della Pausini: “Quando ho lasciato Marco, quello famoso de 'La Solitudine' - ha raccontato - ho avuto un periodo difficile. Non mangiavo né cantavo e ho ascoltato tante delle canzoni di Claudio tra cui 'Avrai' la canzone più bella scritta per un figlio”. E proprio sulle note di “Avrai” Baglioni e Laura hanno duettato in un momento carico di emozione e significato.



Via via si sono susseguiti altri ospiti come Marco Mengoni, a cui la cantante ha fatto gli auguri per la sua avventura musicale spagnola. I due hanno cantato “Primavera in anticipo” sia in italiano che in inglese e spagnolo. Non poteva mancare Biagio Antonacci per “Vivimi” ma anche una sorprendente Fiorella Mannoia su “Io canto”. Il feeling tra le due artiste si rinnova dopo l'esperienza di “Amiche per l'Abruzzo”. Band speciale e spiazzante quella formata da Malika (violoncello), Emma (chitarra), Noemi (pianoforte), Paola Turci (chitarra), L’Aura (chitarra) e a fine pezzo si sono aggiunte Syria alla console e La Pina con il rap. Tutte loro hanno accompagnato Laura, al clarinetto, su “Con la musica alla radio”. Pubblico in visibilio. Intenso l'incontro tra la Pausini e Raf, suo idolo adolescenziale. Hanno riproposto “Mi rubi l'anima”, brano tratto dall'album “Laura Pausini” del 1993. Infine l'omaggio a Lucio Dalla con “Felicità”. “Inizialmente si era pensato a 'Vita' - ha spiegato la cantante - ma poi ho virato su 'Felicità' perché è una canzone anche un po' malinconica come sono io. La famiglia di Lucio ci ha dato dei video a disposizione tra cui un live in cui cantava questo brano, bellissimo”.



“Ho creduto in un sogno” è stato registrato per la Rai. “Non so come andrà questa esperienza come conduttrice - ci ha confidato Laura dopo lo show -. Se andrà male me ne farò una ragione, torno a cantare. Dopo la nascita di mia figlia Paola sono un po' cambiata. Ho capito che anche se sbaglio non succede nulla. Nel caso in cui invece le cose dovessero andare bene credo che scatterà un altro progetto inerente al varietà”. Insomma c'è un'altra stella nel firmamento televisivo. Laura Pausini ha tutte le carte in regola abbinate al giusto talento e l'innato simpatia per stregare il pubblico non solo con le note ma anche sul piccolo schermo.