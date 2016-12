30 gennaio 2014 Laura Pausini festeggia 20 anni di carriera con concerto-evento a New York Sul palco insieme a Biagio Antonacci, Miguel Bosé, Gloria Estefan e tanti altri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:41 - Laura Pausini conquista la Grande Mela con un concerto unico e memorabile, con canzoni in cinque lingue, che avrà luogo il prossimo 6 marzo al Madison Square Garden di New York. Per festeggiare i vent'anni di carriera la cantante ha invitato sul palco gli amici e gli artisti internazionali più illustri. Tra questi Biagio Antonacci, Miguel Bosè, Gloria Estefan, la cantante brasiliana Ivete Sangalo e i talenti italiani de Il Volo.

Biagio Antonacci è un amico di vecchia data della Pausini. I due hanno collabarato per "Tra te e il mare" e "Vivimi": "Biagio è un diamante della musica cantautorale italiana: Biagio è un amico ed un artista unico che ha voluto essere con me oltre che a New York anche per il concerto di Miami. I miei fan saranno al settimo cielo perché finalmente conosceranno colui che ha scritto due delle canzoni che amano di più!"



Con Gloria Estefan, vera icona della musica latina, Laura ha invece duettato nel disco The Standards (nominato ai Grammy 2014) nella splendida "Smile" in italiano e in spagnolo: "Gloria è un icona della musica, per il mondo e per me. Sono anni che desidero duettare con lei e di certo non mi sarei aspettata che potesse essere proprio lei a chiamarmi per il suo ultimo progetto discografico. Ha voluto essere al mio fianco al Madison e per me è un grandissimo regalo".



Sul palco newyorkese si esibirà anche Miguel Bosè che con Laura ha interpretato "Te Amarè" presente anche nell'ultimo disco della Pausini 20 The Greatest Hits/Grandes exitos: "Miguel Bosé è una delle persone alle quali sono più affezionata nel mondo della musica. Mi ha chiesto di cantare 'Te Amaré' perchè per lui ha un significato personale molto importante. Vederlo commosso in studio di registrazione a New York mentre cantavo per lui, mi ha lasciata senza fiato. Un duetto che porterò sempre nel cuore e che proprio a New York canteremo insieme per il nostro pubblico nel tempio della musica mondiale."



In questa sensazionale sequenza di ospiti non poteva mancare la regina della musica Brasiliana Ivete Sangalo, che ha duettato con Laura per Le cose che vivi/tudo o que Eu vivo. "Ivete Sangalo sul palco del Madison con me è un sogno. Una regina, una voce unica. Un'amica che capisce molto bene il mio sincero amore per il Brasile."



E per concludere la lunga lista di ospiti del concerto evento, direttamente dall'Italia arriveranno i ragazzi de Il Volo "Hanno un grande talento nonostante la loro giovane età ed hanno conquistato l'America del nord e anche molte icone della musica come Barbra Streisand. Li hanno apprezzati! Bravi! Recentemente ho letto che avrebbero voluto cantare con me ed ho pensato che questa di New York fosse per noi l'occasione giusta.. Non avendo mai cantato con loro la nostra canzone sarà per noi è per il pubblico una vera e propria sorpresa" .