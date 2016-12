La pornostar inglese Elizabeth Starr: "Il mio seno XXL mi ha quasi ucciso"

13:05 - Elizabeth Starr, pornostar inglese dal décolleté esagerato, vive con la paura costante che il suo seno extra-large possa ucciderla. "Ho rischiato di morire tre volte. Vivo con la preoccupazione di essere colpita da infezioni o coaguli di sangue, ha rovinato la mia vita - ha ammesso al Daily Mail la stella dell'hard, che si è sottoposta all'intervento nel 1999 - Sono vittima di un esperimento e ne sto ancora pagando le conseguenze".

La Starr si era sottoposta al pericoloso intervento chirurgico per lanciare la sua carriera, mentre adesso questo tipo di operazione non è più legale. "Pochi giorni dopo l'intervento il mio seno destro era rosso e gonfio. Io mi sentivo debole e tremolante. Il chirurgo mi tagliò un pezzo di tessuto dal seno, pensando che fosse infetto. L'infezione però si estese gradualmente e fece un buco nel seno, il dolore era insopportabile".



Per riparare al danno negli anni Elizabeth ha speso circa 200mila sterline (circa 240mila euro) in operazioni di chirurgia ricostruttiva, anche se i medici le hanno consigliato l'asportazione totale dei seni: "Negli anni ho messo e tolto un sacco di impianti per far diventare il seno destro della stessa misura di quello sinistro. Sono stata ricoverata per crisi respiratoria e ho rischiato di morire per ben tre volte".