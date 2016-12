22 aprile 2014 Hollywood sdentata: in Rete impazzano i sorrisi vip ritoccati al computer Dalle bellissime Angelina Jolie e Nicole Kidman al presidente degli Stati Uniti e consorte, sono tanti i personaggi finiti sotto le mani di "dentisti" informatici Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:17 - I vip di Hollywood. Tutti belli e con dentature perfette. Ma cosa accadrebbe se invece si presentassero in pubblico sdentati, con una bocca che più che smagliante sembrerebbe un raggrinzito buco nero? Armati di programma di fotoritocco alcuni utenti della Rete hanno provato a soddisfare questa curiosità. Ecco così Angelina Jolie, Nicole Kidman, il presidente Obama e tanti altri con un sorriso davvero da ricordare...

Una piccola vendetta di chi vuole rifarsi su personaggi belli, famosi e potenti, o solo un divertimento per rispondere alla classica domanda "Come sarebbe se...?".



Fatto sta che le foto di questo tipo impazzano in Rete da tempo, in questo caso raccolte dal sito sadanduseless, che ha messo in fila un bel po' di vip. Alcuni mantengono un certo fascino, altri lo perdono completamente. Di sicuro non avremo mai modo di verificare nella realtà una simile situazione: con i guadagni che hanno, quanto meno una dentiera potranno sempre permettersela.