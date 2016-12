Grido: "Ho lasciato i Gemelli DiVersi"

09:10 - Luca Aleotti, più conosciuto come Grido, lascia i Gemelli DiVersi dopo 16 anni per intraprendere la carriera da solista cambiando nome in Weedo. Il rapper si è affidato all'etichetta indipendente Newtopia di Fedez e del fratello J-Ax. Il primo singolo si intitola "Rapfetamina" ed è tratto dall'ep "Happy Ep!", scaricabile gratuitamente sul sito di Newtopia dal 15 giugno.

Il suo nome e il suo nuovo look rimandano ai colori e alla libertà di Willy Wonka, folle e variopinto personaggio del romanzo di Roald Dahl “La fabbrica di cioccolato” di Tim Burton, interpretato al cinema da Johnny Deep.



"Negli ultimi anni ho dato tutto me stesso alla causa della mia band, - scrive Weedo sulla sua pagina Facebook ufficiale - noi che senza volerlo nel tempo siamo diventati sempre più dei colleghi e sempre meno compagni impegnati a godersi le meraviglie del nostro splendido viaggio. Un viaggio pieno di sali e scendi e di giramenti di palle, ma pur sempre uno splendido viaggio! Eppure sembrava che nessuno di noi, me compreso, se lo stesse più godendo. Ancora peggio, che nessuno avesse più la voglia e la passione per cambiare le cose. Questo nella mia testa significava tradire il patto che abbiamo fatto quando tutto iniziò, tra di noi e nei confronti di chi ascoltava la nostra musica. Purtroppo questo si è tradotto negli ultimi anni in una sterilità creativa che ci ha divorati come un cancro, logorando in alcuni casi anche il nostro rapporto personale. Ma soprattutto quello che stavo facendo non mi rendeva più felice e ho cominciato a chiedermi che senso avesse continuare a farlo!".



"Per questo a gennaio ho deciso di lasciare i Gemelli DiVersi. Punto. - conclude - Non ci sono stati litigi ho espresso agli altri onestamente le mie ragioni. Voglio fare canzoni di cui andare fiero, mi sono liberato da molti dei miei demoni e ho risvegliato il guerriero. Ho fatto la mia scelta".