Gianni Morandi supera il milione di fan su Facebook: "Restiamo uniti"

07:35 - Ormai è una sorta di diario: Gianni Morandi al mare, in montagna, mentre gioca a carte, fa ginnastica, cura l'orto e va in bici. Immortala i momenti più importanti della giornata e posta le foto su Facebook. Un modo per essere sempre vicino ai fan, che ogni giorno lo seguono e che sono diventati più di un milione. E il cantante ringrazia sul social network: "Andrò avanti finché potrò, stiamo uniti".

Gianni, quasi quotidianamente, aggiorna il profilo con foto e commenti sull'attualità. In una foto che lo ritrae sorridente con i due pugni chiusi festeggia il traguardo: "Se voi continuerete a seguire e a commentare senza annoiarvi, io andrò avanti con questo diario finché potrò o finché... non mi manderete a quel paese! Stiamo uniti".



E posta anche le foto in bianco e nero in cui appare vestito da militare ai tempi della leva. E' uno scatto che gli ha inviato un commilitone: "Sono passati più di 45 anni e mi sento ancora con Luciano, Gianpietro, Salvatore... Questa foto me l'ha mandata proprio stamattina Osvaldo, che vedete di spalle davanti a me...". Facebook serve anche a questo...