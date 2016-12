Francesco Renga e il bisogno d'amore assoluto in "A un isolato da te"

08:05 - Francesco Renga, dopo il successo de "Il mio giorno più bello nel mondo", presenta in anteprima esclusiva a Tgcom24 il nuovo video "A un isolato da te", singolo estratto dal cd "Tempo Reale" (al quarto posto degli album più venduti della settimana) e presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Tour al via dal 12 ottobre nel frattempo Renga sarà tra gli ospiti al concerto-evento "Nero a metà" di Pino Daniele il primo settembre all'Arena di Verona.

"A un isolato da te racconta il bisogno assoluto d'amore che da sempre comincia con la consapevolezza del nostro essere umani. - spiega Francesco - Un amore che è possibile trovare e vivere anche guardando con occhi nuovi nelle piccole cose di tutti i giorni".

In autunno Francesco Renga sarà impegnato con Tempo Reale Tour al via il 12 ottobre dal Teatro Europauditorium di Bologna per poi concludere il 22 novembre al Teatro Politeama di Palermo (per consultare tutte le date: www.fepgroup.it).