Emma Marrone, grinta e amore a Urbino per il video "Trattengo il fiato"

08:00 - Emma ha scelto la suggestiva cittadina di Urbino come location del video di "Trattengo il fiato", il nuovo singolo estratto dall'album "Schiena vs Schiena". Sulla pagina Facebook del Comune marchigiano si legge: "La cantante Emma Marrone ha scelto il Teatro Sanzio di Urbino come ambientazione del suo nuovo attesissimo video. Emma è stata accompagnata da un'orchestra d'archi diretta dal Maestro Davide Di Gregorio".

"Il nuovo video è ora in fase di montaggio e dovrebbe essere pronto entro un paio di settimane - continua il messaggio su Facebook - Regista, cantante, musicisti e tecnici sono rimasti molto soddisfatti dell'assistenza e della riservatezza che Urbino ha saputo assicurare. Ora gli appassionati che seguono Emma sono già in trepidazione per vedere il risultato finale. E l'ottocentesco teatro urbinate farà da sfondo per un lavoro che sarà guardato da un pubblico numerosissimo".



Emma sta vivendo un momento magico per quanto riguarda la carriera. La cantante rappresenterà l'Italia al prossimo al prossimo Eurovision Song Contest. La competizione internazionale, che vede in questa edizione 37 Paesi in gara, si svolgerà a Copenhagen a partire dal 6 maggio.