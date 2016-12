Emis Killa: live infuocato a Milano con J-Ax, Max Pezzali e Mario Balotelli

11:36 - Dopo la paura nei giorni scorsi per il ricovero all'ospedale a causa di una infezione ai linfonodi delle tonsille, Emis Killa è guarito ed è tornato carico sul palco dell'Alcatraz di Milano, sold out da giorni. Il rapper ha portato con sé alcuni amici per duettare come J-Ax e Max Pezzali. Inoltre è stato consegnato il disco di platino per "Mercurio". A festeggiarlo anche gli attaccanti rossoneri Mario Balotelli e Stephan El Shaarawy.

Emis Killa ha tenuto letteralmente in pugno i suoi fan per due ore abbondanti di concerto non risparmiandosi e presentando non solo i brani del nuovo disco ma anche hit affermate come "L'erba cattiva" e "Parole di ghiaccio". Notevoli le proiezioni sui led del palco che hanno accompagnato ogni singolo brano di una scaletta ricca. Non sono mancati i duetti con J-AX su "A cena dai tuoi", Max Pezzali in "Testa vuota" e Salmo in "Vietnam Flow". Poi a sorpresa prima del brano "MB45" sono apparsi i due attaccanti rossoneri Mario Balotelli e Stephan El Shaarawy a festeggiare il rapper che ha ricevuto poi dalle mani del suo discografico Dario Giovannini il disco di platino per "Mercurio". Insomma ormai Emis Killa è una realtà consolidata nel panorama della musica italiana ed è bastato vedere il pubblico presente all'Alcatraz formato da minorenni ma anche da 40enni in visibilio ad ogni nota rap.



Sul palco Emis Killa era accompagnato da Giso (doppie), DJ Telaviv (dj), Clark P (cori), Stefano Verderi (chitarra), Alessandro Deidda (batteria) e Ivo Barbieri (basso). Le date di Napoli e Bari verranno recuperate il 24 aprile sempre alla Casa della Musica di Napoli e il 30 aprile sempre al Demodè di Bari. I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date.