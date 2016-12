14 agosto 2014 Christy Mack, la pornostar Usa aggredita brutalmente dall'ex fidanzato La ragazza è stata picchiata selvaggiamente da Jonathan Koppenhaver, campione di arti marziali. Dopo l'aggressione ha postato la sua storia, con tanto di foto, su Twitter Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:16 - I fan di Christy Mack sono abituati a vederla in ben altre pose, ma la pornostar statunitense in questi giorni ha fatto notizia per foto scioccanti pubblicate sul suo Twitter: lei gonfia e piena di lividi e tagli in un letto di ospedale dopo essere stata brutalmente aggredita dall'ex fidanzato. Lui è Jonathan Koppenhaver, campione di arti marziali: è stato denunciato e sulla sua testa pende una taglia di 10mila dollari.

Le foto fanno impressione, tra ecchimosi, tagli e tumefazioni. Ma il bollettino medico lascia ancora più a bocca aperta: 18 ossa fratturate nella zona degli occhi, il naso rotto in due punti, alcuni denti saltati via, più lividi in varie parti del corpo.



Il motivo pare essere stata la gelosia. Koppenhaver ha fatto irruzione nella casa di Las Vegas di Christy mentre questa si trovava in compagnia di un amico. Ha prima picchiato lui mandandolo poi via e quindi si è dedicato alla sua ex. "Mi ha fatto spogliare e fare una doccia di fronte a lui - ha raccontato la ragazza -, dopo di ché mi ha trascinata fuori e ha iniziato a colpirmi al viso. Non ricordo quante volte sono stata colpita, so solo quali sono stati i risultati delle sue botte".



In quanto a Koppenhaver è al momento ricercato ma in queste ore ha postato messaggi deliranti su Twitter. "Non sono un cattivo ragazzo - scrive - volevo fare una sorpresa alla mia ragazza, aiutarla a organizzare il suo show e darle un anello di fidanzamento". E poi "I poliziotti non mi crederanno mai. Sto ancora decidendo cosa fare ma alla fine della giornata ho solo il cuore in pezzi". Per chiudere con "Vorrei solo che non ci fosse stato lì quell'uomo e che Christy e io fossimo ancora felicemente fidanzati. Non so perché sono così maledetto. Un giorno la verità verrà fuori".