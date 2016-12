Bandabardò: "Meglio sul palco che in uno show televisivo"

13:41 - La Bandabardò torna sulla scena musicale il 10 giugno con il nuovo disco "L'improbabile", scritto soprattutto durante un soggiorno alla Libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo. "L'improbabile perché è così che ci sentiamo noi, - dice il leader Enrico 'Erriquez' Greppi - quando dobbiamo partecipare a una qualsiasi manifestazione o a uno show tv. Ci sentiamo bene solo sul palco". Via al tour dal 21 giugno.

"Alcatraz di Jacopo Fo è un posto meraviglioso dove non potevamo che trovarci bene per scrivere questo album - continua Greppi . Abbiamo conosciuto anche Dario Fo e suo figlio Jacopo ci ha detto che per la prima volta gli ha fatto i complimenti per la scelta di una band: eravamo noi! Il primo brano dell'album però è stato 'Selezione Naturale' scritto da Francesco Gazzè, per la prima volta abbiamo deciso di utilizzare un brano scritto da un altro autore e poi ci siamo buttati nel lavoro".



"L'improbabile" parte con il brano "Senza impegno" ambientato in discoteca: "In realtà cerco sempre l'impegno - confessa il cantante - ma mi sembra che a dominare sia soltanto la frivolezza". Poi si prosegue con "C'è sempre un buon motivo" dove vengono elencati i numerosi motivi per cui ci si può arrabbiare oggi. Se dovesse scegliere il principale, Erriquez, quale sceglierebbe?: "Direi la volgarità. La mentalità furba che deve sempre e comunque vincere nel nostro Paese".



Dal 21 giugno parte “L’improbabile tour”, di seguito alcune date del tour: il 27 giugno a La Botanique Festival a Bologna, il 3 luglio nella Grande Arena del Centrale del Tennis a Roma, il 12 luglio a Pistoia per il festival più prestigioso, Pistoia Blues, e il 18 luglio al Carroponte a Milano.