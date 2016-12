3 marzo 2014 Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: "Ho avuto paura quando ho sentito il dolore al petto" Spavento per il cantante, che negli scorsi giorni è stato ricoverato per un malore Tweet google 0 Invia ad un amico

10:26 - Sta meglio Angelo Sotgiu, il "bello" dei Ricchi e Poveri che qualche giorno fa era stato ricoverato a Genova per un malore. All'inizio si era ipotizzato un infarto, mentre per fortuna si è trattato di un problema meno grave. "Una sera ho avuto un dolore al cuore, un peso sul petto - ha raccontato a "Dipiù" - Sono rimasto quattro giorni in ospedale per accertamenti. Avevo qualche vena ostruita per colpa del fumo".

"Ero molto stanco, avevo trascorso quasi tutto il giorno nello studio di registrazione e lavorando mi ero affaticato molto. Ho sentito un dolore al petto e ho spento subito la sigaretta perché avevo capito che era colpa sua. Ho avuto paura ma non ho chiamato nessuno".



I dolori sono continuati per tutta la notte e il giorno seguente, su suggerimento di un amico cardiologo, Angelo si è sottoposto ad alcuni esami che l'hanno convito a cambiare stile di vita. "Ora ho smesso di fumare, ma la voglia di ricominciare è tanta - ha svelato il cantante - Inoltre i medici mi hanno detto di mangiare meno e in maniera meno disordinata. Se ho fame fuori pasto devo mangiare una carota, non un panino".



Nonostante i medici gli abbiano consigliato di stare a riposo, il "bello" non si ferma ed è pronto a conquistare con i Ricchi e Poveri nell'est Europa: "Ora parto per la Romania, abbiamo un concerto a Bucarest. E' un grande evento, era programmato da tempo. Ci hanno lavorato tante persone e non mi andava di annullarlo".