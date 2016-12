Alessandra Amoroso tra amici, falò e tanta voglia d'estate

09:40 - Alessandra Amoroso presenta in anteprima esclusiva a Tgcom24 il nuovo video "Bellezza, incanto e nostalgia", brano scritto da Tiziano Ferro e contenuto nell'ultimo album certificato platino "Amore Puro". Nel video, un inno alla stagione estiva, compaiono tutti gli amici d'infanzia di Alessandra. La cantante è pronta per il tour estivo che partirà dal 17 luglio alla Reggia di Caserta. Prossimamente su Canale 5 andrà in onda il suo Live in Arena.

Il video "Bellezza, incanto e nostalgia" girato da Gaetano Morbioli è un viaggio nella memoria di un addio, raccontato tra disincanto, malinconia ma anche consapevolezza: "Mi culla ciò che poi sarà/ bagnato di malinconia/Bellezza, incanto e nostalgia/Mi perdo nell’ostilità/che non mi ha fatto stare lì e mi ha costretta a dire addio".



Le altre date confermate del tour sono: 20 luglio Campione d'Italia (CO) (Piazza Maestri Campionesi), 22 luglio Brescia (Piazza della Loggia), 16 agosto Melpignano (LE) (Piazza ex Convento degli Agostiniani), 19 agosto Diamante (CS) (Anfiteatro), 21 agosto Catanzaro (Arena Magna Grecia), 23 agosto Palermo (Teatro di Verdura) e il 24 agosto a Taormina (ME) (Teatro Antico).