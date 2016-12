Alessandra Amoroso, regina all'Arena di Verona con Emma e Marco Mengoni

16:18 - Alessandra Amoroso ha chiuso il suo Amore Puro Tour all'Arena di Verona il 19 maggio con un evento molto speciale, ripreso dalle telecamere Mediaset. La cantante ha chiamato gli amici per duettare: Emma, Marco Mengoni, Annalisa, Moreno e sono anche arrivati Fiorella Mannoia e Giorgio Panariello. Quello di Alessandra per ora è un arrivederci, prima di alcune date live a luglio, e chissà che non stia già pensando ad un nuovo cd su cui lavorare.

Alessandra ha proposto in scaletta i successi e i brani tratti dall'ultimo disco "Amore Puro". Il piatto forte della serata sicuramente sono stati i duetti. Con Marco Mengoni la Amoroso ha cantato la cover "Monkey Man". "E' un omaggio che vogliamo fare ad un'artista che io e Alessandra amiamo tantissimo: Amy Winehouse", ha detto Marco. Poi con Moreno "Urlo e non mi senti", "Niente" è stato eseguito con Annalisa mentre "Ciao" è stato il duetto scelto con Emma. "Per questo brano abbiamo deciso di riunire la Puglia. - ha detto Alessandra - Lei è una mia compaesana ma è soprattutto una mia amica" ed Emma ha risposto: "Tu sei pazzesca, guarda sempre in alto perché è questo che ti meriti".



Infine "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla è il brano che la protagonista del concerto ha interpretato con Fiorella Mannoia che l'ha salutata dicendole: "Io ho una certa età. Ho la lacrima facile. Grazie davvero, tu sei speciale". Non sono mancate altre sorprese come Giorgio Panariello che ha detto: "Nel camerino mi è apparsa Maria (De Filippi, ndr). Questa Alessandra è un grande miracolo di Maria! Sei la Mina del futuro" e poi ha cantato con lei "Se telefonando", successo proprio della Tigre di Cremona.



"E' la prima volta che sono all'Arena. E' bellissimo pensare al percorso che mi ha portato fino a qui e ai compagni di viaggio che sono stati con me. Sono felice perché tutta la mia famiglia e i miei amici sono presenti a questo grande traguardo della mia vita, e sono davvero contenta anche degli ospiti, amici e colleghi che hanno accettato il mio invito", ha detto Alessandra.



Le tappe già confermate in calendario per il tour estivo sono: 17 luglio Caserta (La Reggia), 20 luglio Campione d'Italia (CO) (Piazza Maestri Campionesi), 22 luglio a Brescia, 16 agosto Melpignano (LE) (Piazza ex Convento degli Agostiniani), 19 agosto Diamante (CS) (Anfiteatro), 21 agosto Catanzaro (Arena Magna Grecia), 23 agosto Palermo (Teatro di Verdura), 24 agosto Taormina (ME) (Teatro Antico). Tutte le info su www.fepgroup.it