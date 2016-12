Al Bano e Romina di nuovo insieme

11:36 - Al Bano e Romina Power ci hanno preso gusto. Tanto che la coppia, dopo la storica reunion a Mosca, canterà di nuovo insieme alle cascate del Niagara. In calendario ci sono ben due concerti come annuncia lo stesso cantante al programma radiofonico "Un Giorno da Pecora". Insomma, dopo accuse e tensioni, tra i due è ritornato il sereno. Merito del cachet?

Da vent'anni infatti gli ex coniugi non cantavano più insieme. Tanto che in Russia, quando a ottobre del 2013 intonarono di nuovo il brano che li ha resi famosi in tutto il mondo "Felicità", fu un vero e proprio evento. Adesso gli sposini più famosi della canzone italiana hanno deciso di proseguire su quella scia. Complice la serenità ritrovata e soprattutto i compensi, stellari, che nel mondo sono disposti a sborsare per le loro performance. Quando un concerto in Italia?