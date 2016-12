9 gennaio 2014 "Sapore di te", risate e nostalgia per rivivere i felici anni 80 Trent'anni dopo "Sapore di mare" i fratelli Vanzina ci riprovano, con un film ambientato in un periodo in cui "amore e ottimismo la facevano da padrone" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:27 - A trentadue anni da "Sapore di mare", i Vanzina ci riprovano. Esce al cinema "Sapore di te", che riprende l'effetto nostalgia di quel film aggiornato al tempo che è passato: se nel 1982 si rievocavano i magnifici anni 60, adesso invece la vicenda è ambientata negli anni 80. Tra i protagonista Mario Mattioli, Martina Stella, Nancy Brilli, Serena Autieri e Vincenzo Salemme.

A fare da trait d'union tra i due film è di fatto l'atmosfera. I Vanzina hanno infatti deciso di raccontare quell'epoca (che tra l'altro ha coinciso con il loro momento di maggior successo) perché "amore e ottimismo la facevano da padrone". Insomma, un momento felice del nostro Paese, esattamente come erano stati gli anni 60. Nel 1983 fecero rivivere gli anni del boom e oggi, in momento di grande crisi, provano a tirare su il morale riguardando agli anni degli yuppies, da molti criticati per il loro essere effimeri ma sicuramente un momento felice economicamente e socialmente.



Il film non è un sequel di "Sapore di mare" (che ne ebbe comunque uno apocrifo), ma la vicenda riparte da dove quello si era fermato. A segnare la cesura anche il fatto che non c'è nessuno dei protagonisti di allora, ma (esattamente come nel primo caso) il cast è zeppo di volti noti della commedia di questi anni e di giovani attori emergenti. Allora fu un fenomeno, di incassi e costume: riuscirà di nuovo il miracolo?