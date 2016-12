"La grande bellezza" sbarca su Canale 5

09:29 - Dalla sala cinematografica direttamente alla prima serata di Canale 5. Subito dopo la cerimonia degli Oscar che l'ha visto trionfare come miglior film straniero, "La Grande Bellezza", il film di Paolo Sorrentino va in onda in prima tv assoluta questa sera su Canale 5 in prima serata. Oltre all'Oscar il film è stato premiato con il Golden Globe e il Bafta (l'Oscar inglese).

Prosegue la scelta vincente del network di Mediaset di trasmettere in prime time sulle reti gratuite pellicole di successo prodotte da Mediaset subito dopo l’uscita dal circuito cinematografico, prima della visione in pay-per-view e pay-tv. La valorizzazione televisiva della produzione cinematografica italiana continua nelle prossime settimane con i film più belli dell’ultima stagione.



"La grande bellezza" ruota attorno alla figura di Jep Gambardella (Toni Servillo), un giornalista di costume e critico teatrale navigato, impegnato a districarsi tra gli eventi mondani di una Roma così immersa nella bellezza del passato in contrasto con lo squallore del presente.