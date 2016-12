Vercelli, si gira il porno... solidale

11:30 - Il porno può essere un valido alleato della beneficenza? Secondo Claudio Arciola, alias il "Ranocchio", già creatore della Nazionale Italiana Porno Attori, sì. E questa volta lo fa con una vera e propria produzione hard completamente made in Italy, o sarebbe meglio dire quasi del tutto made in Vercelli. Si tratta di "4 Furious Slut's", una sorta di "Fast and Furious", in versione hard, ricco di colpi di scena e corse clandestine di moto. Il tutto condito con scene di sesso da capogiro. Girato interamente nella zona industriale di Vercelli nel cast artistico si annoverano importanti nomi dell'hard italiano, come quello appunto di Omar Galanti, di Mila Ramos e Asia Morante ma anche grandi promesse del porno tricolore. Parte degli incassi saranno devoluti alla famiglia di Bea, una piccola bimba affetta da una malattia sconosciuta che ne ha compromesso la mobilità.