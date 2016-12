13:23 - Rihanna come una seducente Medusa, figura mitologica con i serpenti al posto dei capelli. Così l'ha vista il celebre artista inglese Damien Hirst che l'ha immortalata per la copertina dei 25 anni di GQ Uk. Ammiccante e seminuda, la cantante non sembra affatto aver paura dell'enorme pitone sul suo corpo.